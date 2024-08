F1: Sticchi Damiani 'Antonelli pilota di grande valore'

Il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, si congratula con Andrea Kimi Antonelli, pilota di ACI Team Italia, che dal prossimo anno correrà nel Campionato del Mondo di Formula 1 con la Mercedes.

"Conosco Andrea da tanti anni anche se ne ha solo 18 e sono convinto che l'Italia può puntare su di lui, un pilota molto bravo, che ci consente di colmare il digiuno di piloti italiani nel Mondiale di F1 che dura ormai da tre stagioni. Siamo felici per lui, si tratta inoltre di un ragazzo di grande qualità umana, oltre che tecnica e sportiva. Un grandissimo in bocca al lupo".

"Voglio inoltre ringraziare Mercedes - aggiunge il presidente di Aci - e in particolare il suo team principal Toto Wolff per aver creduto in questo ragazzo e avergli consentito questa fantastica opportunità".

Andrea Kimi Antonelli è nato a Bologna il 25 agosto 2006, è stato allievo della Scuola Federale ACI Sport Michele Alboreto, e ha vinto il supercorso federale 2021. E' stato campione di F4 italiana, F4 Adac e Formula Regional Europea e Middle East.

Attualmente corre nel campionato di Formula 2 con Prema Racing.





