F1: la McLaren LEGO di Ayrton Senna al Gran Premio di Monza

Oltre 400 mila mattoncini LEGO per ricostruire, in scala 1:1, la leggendaria McLaren MP4/4 del 1988, guidata da Ayrton Senna, con tanto di casco verde e giallo dello straordinario pilota di Formula 1, di cui si celebrano nel 2024 i 30 anni dalla sua scomparsa nel drammatico incidente di Imola.

La monoposto è stata realizzata da Riccardo Zangelmi, per decisione di LEGO Italia e Automobile Club Milano, che ora la ospita nella Club House Aci interna ai Paddock dell'Autodromo di Monza. Per realizzarla sono state necessarie120 ore di progettazione e 700 di costruzione, per 610 chilogrammi di peso.

Lo slogan di questa importante iniziativa di LEGO Italia è 'Uniti dall'amore per le corse' perché quella per il mondo dei motori è una della passioni più vere degli italiani che, come quella per i mattoncini, unisce da sempre intere generazioni che tifano, giocano e condividono lo stesso amore.



