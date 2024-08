GMC Jimmy Casa Grande era il camper pick-up inarrestabile

Un pick-up in versione camper e pronto ad avventurarsi su qualunque tipo di percorso. Il veicolo in questione, prodotto negli anni Settanta del secolo scorso da GMC, si chiamava Jimmy Casa Grande e uno dei rari esemplari rimasti in circolazione è stato ora messo all'asta da Mecum.

L'esemplare in questione risale al 1977 ed è una delle circa 1.800 unità prodotte tra 1976-1977 e progettate come un camper 4x4 pronto ad affrontare il boom del settore ricreativo su quattro ruote motrici della metà degli anni '70. La Casa Grande era basata sulla versione standard di GMC Jimmy, modificato da Chinook Mobilodge con un telaio aggiuntivo in acciaio.



Tra le caratteristiche standard incluse, letti, posti a sedere per quattro, un piccolo tavolo da pranzo, lavandino, stufa a due fuochi, con aggiunte opzionali dedicate a letti pieghevoli e un frigorifero elettrico. Mosso da un motore Chevrolet V8 e trasmissione automatica, il veicolo è rifinito in tinta bicolore e bianco.

Il massiccio veicolo poggia su cerchi in acciaio con pneumatici BF Goodrich All-Terrain più grandi rispetto alla versione 'standard' di Jimmy, per una migliore altezza da terra.

La Casa Grande è stata inserita nell'asta di Mecum in programma per il 6 settembre a Dallas.

