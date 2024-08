A Milano 393 veicoli rimossi dai cortili delle case popolari

Dal 2022 al primo semestre del 2024 sono stati rimossi dai cortili delle case popolari gesture dal Comune di Milano, tramite MM, e da Aler quasi 400 veicoli (393) in stato di abbandono. Nello specifico, 199 sono stati rimossi da Aler e 194 da MM.

È il quadro fornito in Commissione Casa, Mobilità e Sicurezza dall'assessore alla Sicurezza Marco Granelli. L'assessore ha ricordato come "alla fine di tutto l'iter, se il proprietario continua a disinteressarsi del bene abbandonato incorre in una sanzione, perché non sarebbe giusto far ricadere sulla collettività e sulla maggioranza dei cittadini onesti il disinteresse di chi abbandona il proprio bene".

L'assessore ha poi concluso chiedendo ai consiglieri di far sapere e invitare i cittadini che vivono nelle case popolari a segnalare agli enti gestori la presenza di eventuali veicoli abbandonati nei cortili.



