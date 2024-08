Renault Clio Cup Europe, Arduini vola a Magny-Cours

Sul circuito di Magny-Cours, in Francia, reso noto dalla F1, Leonardo Arduini ha siglato due vittorie nella Junior Cup e conquistato la Top5 nella Clio Cup Europe. In questo modo, il 19enne milanese di MC Motortecnica, al ritorno dalla pausa estiva, conferma la leadership nella classifica dedicata ai giovani talenti e sale al quinto posto nella graduatoria generale. Miglioranodsi sessione dopo sessione, Arduini con la sua Clio Cup numero 60 ha conquistato due vittorie molto importanti.

"Abbiamo fatto due gare d'attacco ma intelligenti - ha affermato Arduini - sempre fuori dai guai, potevo osare qualcosa in più in gara ma ho pensato al campionato, evitando di 'ingarellarmi' con i protagonisti della serie francese". Le vetture del Clio Cup Europe torneranno a sfidarsi sul tracciato di Barcellona, dal 12 al 14 settembre, e l'appuntamento sarà valido anche per la serie italiana, dove Arduini è attualmente in testa al campionato Junior e gravita in quinta posizione nella classifica generale.



