Alpine e Lapierre, una mountain bike ispirata alla showcar A290

Lapierre e Alpine siglano una nuova collaborazione che unisce competenza tecnica ed audacia con la mountain bike elettrica GLP III SE 2024. Questo modello iconico di enduro a pedalata assistita è stato progettato e pensato per le gare, ma anche per una guida aggressiva, grazie all'esclusivo concetto di "massa centralizzata". GLP III SE Alpine Edition riprende i colori distintivi dell'A290_β, la show-car dell'Alpine A290, la nuova city car sportiva 100% elettrica di Alpine.

Partner dal 2022, i due marchi francesi condividono una visione comune di design ed alte prestazioni, dopo il lancio della bici da strada Aircode DRS SE Alpine Edition lo scorso aprile. Il nuovo look della GLP III SE si ispira ai colori distintivi dell'Alpine A290_β, la show-car della nuova city car sportiva 100% elettrica di Alpine.

Prendendo come riferimento il Bianco Nival dell'Alpine A290_β, il bianco satinato delle biciclette acquisisce maggiore dinamicità grazie alle zone tecniche nere, che aprono una finestra sulla fibra di carbonio unidirezionale del telaio.

Questo colore mette in risalto la progettazione complessa delle linee asimmetriche del telaio in carbonio a livello della batteria nonché l'introduzione del display Kiox 300 sulla parte superiore.

La GLP III SE rispecchia lo spirito della marca Lapierre: unire prestazioni e innovazione per offrire agli appassionati di mountain bike un'esperienza unica e sensazioni forti. Il nuovo modello 2024 sarà prodotto e commercializzato in serie limitata in Francia ed in Europa.Oltre al nuovo colore che trae ispirazione dall'Alpine A290_β, la GLP III SE 2024 è dotata di un equipaggiamento adatto ad andare sempre più veloce, sempre più lontano.

Resa più dinamica dal telaio perimetrale in carbonio UD SLI e dal motore Bosch Performance CX Race, il modello 2024 estende il suo raggio d'azione grazie alla nuova batteria Bosch PowerPack da 800 Wh. Le sospensioni Fox Float Factory esaltano l'esperienza di guida con la loro sensibilità e rigidità della forcella da 38 mm. Le ruote Mavic E-Deemax con cerchi differenziati completano l'equipaggiamento specifico di questo modello studiato per offrire prestazioni e sensazioni forti.

Il modello è in vendita a un prezzo consigliato di 10mila euro Iva Inclusa e disponibile in 4 dimensioni: S,M,L ed XL.



