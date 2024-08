La pizzeria arriva direttamente su Land Rover Defender

Una vera e propria pizzeria su quattro ruote motrici capace di affrontare qualsiasi percorso ed ostacolo. Al veicolo in questione, una versione modificata della passata versione di Land Rover Defender, è stato dato il nome di Pizza Overland ed è ora in vendita su Car & Classic.

Il fuoristrada è stato modificato per includere un forno a legna per la pizza nella parte posteriore, consentendo così al proprietario di produrre pizze di qualità praticamente ovunque.

Questo Defender viene venduto non solo come veicolo ma comprensivo del suo forno per pizza integrato, dell'attrezzatura, delle decorazioni e di una tenda da utilizzare per la ristorazione.

Pizza Overland Land Rover Defender è un modello 110 modificato in pizzeria mobile per il catering. Se i food trucks non sono una rarità, l'utilizzo di un Defender permette a questo particolare forno su quattro ruote di partecipare a eventi che si tengono anche ben lontani dall'asfalto.

Questo Defender 110 è rifinito in blu con un tetto nero e un interno nero. È dotato di decalcomanie Pizza Overland su entrambi i lati, così come di un portapacchi, un bull bar, e uno snorkel. Tra le aggiunte, anche un kit di sospensioni è stato, cerchioni aftermarket e pneumatici off-road. Il forno è abbastanza grande per cucinare più pizze contemporaneamente

