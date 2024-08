A Miloveni nasce il nuovo Dacia Duster pronto al debutto

Pronta al debutto ufficiale previsto per questo mese di settembre, la nuova versione di Dacia Duster, alla sua terza generazione, viene prodotta nella fabbrica Dacia di Mioveni (Romania), a circa due ore di macchina da Bucarest. Si tratta di uno degli impianti produttivi del Gruppo Renault più avanzati ed efficienti al mondo e si sviluppa su una superficie di 288 ettari.

Ogni giorno produce 1.392 veicoli, circa 350 mila all'anno, uno ogni 55 secondi, grazie a 3 turni giornalieri su cui è distribuita la produzione. I veicoli prodotti qui vengono venduti in 44 Paesi nel mondo, in 4 continenti, e per rendere possibile tutto ciò sono presenti in loco diversi fornitori.

Nella fabbrica lavorano circa 7.000 persone (di cui quasi il 50% sono donne) le quali, supportate dalle tecnologie, lavorano alla produzione di Jogger e, da qualche settimana, di Nuovo Duster che sta prendendo il posto del precedente.

Particolarità di questo impianto produttivo è il fatto di avere al suo interno anche un impianto presse da diverse centinaia di tonnellate, per una fase produttiva normalmente esternalizzata e che permette di realizzare ogni giorno 280 mila pezzi lavorando 700 tonnellate di acciaio.

L'impianto di carrozzeria è completamente automatizzato e ci lavorano un migliaio di robot in diverse linee su una superficie di quasi 70 mila metri quadrati. Anche in questo caso, per evitare sprechi e ridurre l'impatto economico e ambientale, i robot lavorano al buio, visto che non hanno bisogno di luce per eseguire il lavoro.

L'esatto contrario di altre zone in cui, con adeguata illuminazione, ci si dedica con attenzione al dettaglio, zone dove operano gli addetti che sono in grado di offrire una vigile attività di controllo qualità: vi sono infatti ben 1.800 persone altamente specializzate che lavorano sulle linee di assemblaggio, a garanzia del risultato finale del prodotto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA