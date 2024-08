Lamborghini Esperienza Corsa è partita dalla Cina

Lamborghini Esperienza Corsa 2024, uno dei programmi di guida esclusivi del marchio, organizzato dalla Squadra Corse, è partito dallo Zhejiang International Circuit, ed ha visto protagoniste la nuova Revuelto e la Huracán Tecnica. L'occasione ha segnato anche il debutto dinamico in Cina della Revuelto, il primo veicolo elettrificato ad alte prestazioni del brand. La nuova hypercar del toro ha offerto ai clienti l'ineguagliabile esperienza di guidare una sportiva da 1.015 CV di potenza forniti dalla power unit composta da un motore V12 aspirato, da tre motori elettrici, e dal cambio a doppia frizione.





Tra le 16 curve dello Zhejiang International Circuit anche la Huracán Tecnica ha mostrato le sue qualità dinamiche facendo risuonare il V10 da 5,2 litri aspirato da 640 CV e 565 Nm soprattutto durante l'esperienza di drifting.

"Fin dal suo lancio, la Revuelto è stata molto apprezzata dal mercato - ha affermato il Sig. Konstantin Sychev, amministratore delegato di Automobili Lamborghini Cina continentale, Hong Kong e Macao - per i nostri clienti in attesa della consegna dell'auto e anche per i nostri potenziali clienti, l'Esperienza Corsa è una grande opportunità per testare l'auto in pista per la prima volta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA