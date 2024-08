Prezzo della benzina ancora in calo, self a 1,811 euro al litro

Il prezzo della benzina verde al self-service cala ancora e tocca i minimi dal 30 gennaio a 1,811 euro al litro mentre il diesel, sempre self, è scambiato a 1,686 euro al litro ai minimi dal 6 luglio 2023. Lo rileva Quotidiano Energia sulla base dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 25 agosto.

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,958 euro al litro (1,980 la rilevazione del 9 agosto) mentre la media del diesel servito è 1,833 euro al litro (contro 1,860 registrato prima della pausa estiva).

Il prezzo medio praticato della benzina in modalità self - scrive il Qe - è 1,811 euro al litro (1,834 l'ultima rilevazione del 9 agosto di Qe prima della pausa estiva), con le compagnie tra 1,798 e 1,826 euro al litro (no logo 1,804). Il prezzo medio praticato del diesel è 1,686 euro al litro (rispetto a 1,714), con i diversi marchi tra 1,673 e 1,700 euro al litro (no logo 1,680).



Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,958 euro al litro (1,980 la rilevazione del 9 agosto), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,890 e 2,034 euro al litro (no logo 1,864). La media del diesel servito è 1,833 euro al litro (contro 1,860), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,768 e 1,910 euro al litro (no logo 1,740).



I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,721 e 0,745 euro al litro (no logo 0,706). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,328 a 1,402 euro al kg (no logo 1,340).



