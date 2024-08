Multato per divieto di sosta taglia gomme auto Polizia locale

Sanzionato per un divieto di sosta, va a protestare al comando dei vigili urbani e poi, all'uscita, taglia gli pneumatici di tre veicoli di servizio della Polizia Locale. E' accaduto a Senigallia (Ancona). A seguito di indagini, anche attraverso l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza nei pressi del Comando, la Polizia Locale di Senigallia, diretta da Barbara Assanti, ha individuato e denunciato il presunto responsabile dei danneggiamenti, un 56enne di Senigallia, per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

L'uomo è accusato di aver tagliato cinque pneumatici di tre veicoli parcheggiati vicino al Comando della Polizia locale.

L'indagine eseguita dai vigili urbani ha permesso di risalire al 56enne che non risulta aver avuto comportamenti simili in passato: era stato sanzionato per un semplice divieto di sosta, ha ricostruito la Polizia Locale, e nei giorni scorsi si è recato al Comando per protestare. Uscendo dal Comando avrebbe tagliato gli pneumatici, mettendo fuori uso tre veicoli di servizio, tra cui il mezzo che viene usato per il rilievo dei sinistri stradali. I tre mezzi di servizio, ricorda la Polizia Locale di Senigallia, "sono fondamentali per l'attività che, in particolare in questi giorni di grande afflusso di turisti, la Polizia locale è tenuta a svolgere: da qui la comunicazione della notizia di reato alla Procura di Ancona per danneggiamento e per interruzione di pubblico servizio.



