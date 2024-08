Mini celebra i suoi primi 65 anni tra stile e innovazione

Il 26 agosto 2024, oggi, Mini celebra i suoi primi 65 anni, tra design pionieristico e prestazioni in continua evoluzione. Fin dalla sua nascita nel 1959, Mini ha puntato sulla sua miscela di stile, agilità e innovazione. Questo compleanno è poi particolarmente importante, perché questo è l'anno in cui la casa automobilistica presenta una nuova linea, con l'amata Mini Cooper, la versatile Mini Countryman e l'audace Mini Aceman.





Saranno proprio questi nuovi modelli a rappresentare il prossimo capitolo della storia di Mini, combinando tecnologia all'avanguardia con l'emozione di guida classica. Inoltre, l'autunno 2024 vedrà il debutto dell'intera nuova gamma John Cooper Works, disponibile sia in versione a benzina che elettrica.

Questi modelli ad alte prestazioni continuano l'eredità del passato di Mini, offrendo agli appassionati la scelta tra i motori TwinPower a 4 cilindri e le ultime novità in termini di prestazioni elettriche. In aggiunta, quest'anno ricorre anche il sessantesimo anniversario della prima vittoria di Mini al Monte Carlo Rally, con un risultato che ha consolidato la reputazione del marchio nel motorsport.

Quasi a voler celebrare questa eredità, poi, Mini si è di recente aggiudicata la vittoria di categoria alla 24 Ore del Nürburgring 2024, grazie alle prestazioni della John Cooper Works PROtotype preparata da Bulldog Racing.

