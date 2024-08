Bmw 858 CSL, una one-off da intenditori

La Bmw 858 CSL è una vettura che Reyn Speed Shop ha voluto realizzare per riportare in auge la coupé della casa dell'elica che, negli anno '90, affascinò con le sue linee sinuose e scolpite.





Si tratta di un esemplare unico, di una one-off, esposta nel corso del Monterey Car Week, con corpo vettura in fibra di carbonio e dettagli rivisti in modo funzionale. I fari a scomparsa sono stati sostituiti da prese d'aria per raffreddare il propulsore, i passaruota sono più ampi e, dietro, spiccano i quattro scarichi del motore a 10 cilindri. Da sottolineare il fatto che telaio e motore sono stati presi in prestito dalla donor car, una M5 V10 aspirata, e reinterpretati, con il powertrain che è stato portato a 5,8 litri con conseguente incremento di potenza, come spiega su YouTube, in un video di Precision Sport Industries, l'ideatore Rey Rivera, il quale mostra anche gli interni in cui la plancia della cuopé riprende il disegno originale che si integra con elementi presi in prestito dalla M5. Da questa sono arrivati la strumentazione e il sistema d'infotainment, così come si evince dal rotore presente sul tunnel centrale, e non mancano cinture di sicurezza di stampo sportivo per tenere saldamente ancorati ai sedili anteriori conducente e passeggero.

Al termine del video si riesce anche ad ascoltare il sound del V10 che, al minimo, fa sentire tutta la sua potenza dai grandi scarichi. Il bello, per gli appassionati, è che il cambio è manuale a 6 rapporti, quindi una trasmissione pensata per emozioni di guida in purezza.



