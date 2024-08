Furti di auto e cavalli di ritorno, scatta blitz dei carabinieri

Furti di auto e 'cavalli di ritorno' nel Napoletano. Il primo caso a Marano dove un uomo, dopo aver subito il furto della sua auto, ha ricevuto una richiesta di soldi per di riavere la sua vettura.

La vittima ha denunciato tutto ai carabinieri e così è scattato l'incontro 'trappola con i militari presenti con auto civetta e senza uniforme. In tre arrivano per recuperare il denaro, a bordo del veicolo da riconsegnare. I carabinieri non perdono tempo e fanno scattare la trappola. I tre fuggono a piedi e uno viene catturato immediatamente. Gli altri due riescono a dileguarsi.

Pochi minuti dopo un nuovo tentativo di "cavallo di ritorno", per un cittadino di Villaricca che si è visto rubare l'auto sotto casa. Stesso copione: denuncia poi pianificazione del blitz durante lo scambio. Si presentano in due. Questa volta nessuno fugge e le manette scattano per tutti. Sono in corso accertamenti per verificare se i due arrestati siano i due uomini sfuggiti a Marano.



