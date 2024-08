La Toyota GR Supra GT4 EVO 2 debutta nel 2025

La Toyota GR Supra GT4 dal 2020 è stata venduta in oltre 120 unità, ha conquistato gare nella categoria GT4 in 11 paesi ottenendo oltre 500 podi e maturando il successo di classe in tre regioni: Asia, Stati Uniti ed Europa. Per la stagione 2023 è stata sviluppata la Toyota GR Supra GT4 EVO con aggiornanti tesi a migliorarne l'efficacia in frenata ed a livello di maneggevolezza, rendendo, nel contempo, il motore più performante. Lo sviluppo, grazie alle informazioni provenienti dai team, non si è fermato, e, nel 2025, in base al comunicato diffuso dal brand, dovrebbe debuttare in gara la GR Supra GT4 EVO2, precisamente nel primo round dell'IMSA Michelin Pilot Challenge, che si svolgerà in concomitanza con la 24 Ore di Daytona.

La vettura è stata ottimizzata nelle mappe dell'ABS, presenta un tempo di scalata ridotto, grazie ad un aggiornamento software, ed è stato migliorato il raffreddamento del motore, dei freni e della trasmissione. Anche le temperature dell'abitacolo sono state migliorate, in modo che l'auto diventi più facile da guidare non solo per i piloti professionisti, ma anche per i piloti amatoriali.



