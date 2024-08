Da oggi tre giorni di 'bollino rosso' per rientri dalle vacanze

Viabilità Italia segnala la previsione di 'bollino rosso', per il traffico del primo week end di rientro dalle vacanze, a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 23 agosto, di domani, sabato 24 agosto, e per l'intera giornata di domenica 25. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani, sabato 24 agosto, dalle ore 8 alle 16 e domenica 25 agosto dalle 7 alle 22 Il fine settimana è dunque segnato dalla fine delle vacanze e dai rientri a casa per la riapertura della gran parte delle attività lavorative. Sulla rete Anas - informa una nota - è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del Centro-Nord.

Spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e dai confini di Stato. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, in direzione nord, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

Per consentire la fluidità del traffico - si ricorda - Anas (Gruppo FS Italiane) ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre: sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli attivi (1278).

L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari stradali: la A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 "Jonica" e 18 "Tirrena Inferiore" in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 "Carlo Felice" in Sardegna; il Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 "Roma Fiumicino", la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 "Adriatica" (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA10 "Torino Caselle" in Piemonte, RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, la SS36 "del Lago di Como e dello Spluga" in Lombardia, la SS45 "di Val Trebbia" in Liguria, la SS26 "della Valle D'Aosta" e la SS309 "Romea" tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 "di Alemagna" in Veneto.

Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it (link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo).



