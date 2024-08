ASI Circuito Tricolore: torna il Circuito Chienti e Potenza

Terminata la breve pausa estiva, ASI Circuito Tricolore torna e riparte dalle Marche, attraverso la rievocazione storica del Circuito Chienti e Potenza. Si tratta di un’edizione speciale della corsa motociclistica, quella del centenario, che, nel 1924 si sviluppava su un percorso che partiva ed arrivava a Tolentino, attraversando San Severino Marche e Serrapetrona.

Così, anche la 28a rievocazione, a cura del Circolo Automotoveicoli d’Epoca Marchigiano “Lodovico Scarfiotti”, come da tradizione, avrà il suo cuore pulsante a Tolentino, ed un programma di attività che inizierà da stasera alle 18.30; infatti, è previsto un incontro al Teatro Politeama per un coinvolgente racconto del centenario e per un ritorno alle origini delle tradizioni motociclistiche di una terra che ha sempre cullato la passione per le due ruote.

La seconda giornata, quella di domani, sabato 24 agosto, si snoderà lungo un percorso di oltre 100 chilometri tra i dolci paesaggi del maceratese. Nello specifico, si partirà dalla centrale Piazza Libertà di Tolentino alle ore 10.00 alla volta di Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Pieca, Fiastra, Fiordimonte, Cupi, Macereto, Capriglia fino a Montecavallo.

Nel pomeriggio si raggiungeranno Pieve Torina e il Sentiero delle Acque, poi verso Muccia, Polverina, Caldarola, Belforte del Chienti con ritorno a Tolentino, dove le moto storiche verranno esposte di nuovo in Piazza Libertà dalle ore 18.30. Quindi, dalle ore 22.00 ci sarà una passerella nel centro storico della città, che permetterà di calarsi nell’atmosfera del tempo.

Infine, la rievocazione del Centenario sul percorso originario del “Circuito” avverrà come da tradizione domenica 25 agosto, con il via alle ore 9.30 da Piazza Libertà di Tolentino per poi proseguire verso San Giuseppe e San Severino Marche, con l’attraversamento della Piazza del Popolo, per continuare verso Serrapetrona; seguiranno Borgiano, Belforte del Chienti, Tolentino per poi iniziare un secondo giro verso San Severino Marche, Colleluce, Serrapetrona, Borgiano e Belforte del Chienti.

