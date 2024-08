La Peugeot 405 Mi16 Super Turismo all'Historic Minardi Day

In occasione del Historic Minardi Day, domenica 25 agosto, la Peugeot 405 Mi16 Super Turismo con cui Fabrizio Giovanardi, detto Piedone, ha vinto 32 anni fa il Campionato Italiano Velocità Turismo ed è arrivato secondo assoluto l'anno successivo, tornerà in pista guidata dal fondatore di Car & Classic Tom Wood.

La vettura della casa del leone si mostrerà con la sua livrea originale e consentirà a tutti gli appassionati di ascoltare il sound del motore a 4 cilindri in linea da 1.9 litri di cilindrata, con 4 valvole per cilindro che eroga una potenza di 290 CV.

Questa sportiva da competizione rappresenterà un ulteriore motivo per prendere parte all'evento dedicato alla storia del motorsport che la famiglia Minardi organizza dal 2016 presso l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, e che consente ad appassionati, driver e collezionisti di accedere alle aree più esclusive dell'autodromo come paddock, box e tribune per vivere due giorni fra vetture che hanno segnato pagine memorabili insieme ai loro protagonisti.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA