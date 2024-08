Isotta Fraschini lascia il WEC con un ritiro immediato

Si interrompe bruscamente l'avventura di Isotta Fraschini nel WEC, il World Endurance Championship, con un ritiro immediato mentre la Tipo 6 numero 11 è in viaggio per la prova americana di Austin, in Texas. Un comunicato annuncia che non esistono più i presupposti per continuare il sodalizio con il team francese Duqueine. Si va, dunque, verso una ridiscussione del programma sportivo del marchio, che espanderà, nel contempo, le iniziative legate alle vetture da pista e da strada. Eppure l'ultima 24 Ore di Le Mans, conclusa con l'arrivo sotto l'agognata bandiera a scacchi, ha certificato la bontà del lavoro svolto in questi mesi per concorrere in un campionato così competitivo come il WEC. "Siamo immensamente orgogliosi dei risultati ottenuti nella nostra stagione di debutto - ha affermato Miguel Valldecabres, direttore motorsport e amministratore delegato di Isotta Fraschini - questa decisione, molto difficile, non è stata presa alla leggera, ma ci consente di costruire sulle esperienze fatte, promuovendo la crescita del nostro marchio e lo sviluppo dei nostri prodotti sia nel mercato delle corse che in quello delle hypercar".



