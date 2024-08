Lego e Aci Milano riproducono la McLaren di Ayrton Senna

Lego e Aci Milano, con l'iniziativa 'Uniti dall'amore per le corse', riproducono la McLaren MP4/4 del 1988 guidata da Ayrton Senna, una delle monoposto più iconiche che gli appassionati potranno ammirare a grandezza naturale da fine agosto fino all'8 settembre prima nella Club House di Automobile Club Milano a Monza, nei giorni anche del Gran Premio, e poi nella sede milanese di Aci.

La vettura è stata realizzata da Riccardo Zangelmi, unico 'Lego certified professional' italiano, con 400.000 mattoncini Lego, 120 ore di progettazione e 700 di costruzione per 610 chilogrammi di peso.

Dal 29 agosto all'1 settembre, appassionati e addetti ai lavori potranno vedere a Monza la replica, che sarà accompagnata anche da una fedele riproduzione in mattoncini del casco del pilota brasiliano, di cui proprio quest'anno ricorre il trentesimo anniversario della scomparsa.

Una volta trasferita a Milano, la riproduzione sarà protagonista di una mostra nella quale saranno esposti anche 29 modellini di auto da gara in mattoncini realizzati dagli Afol (Adults Fan of Lego) Luca Rusconi, che li ha progettati, e Francesco Frangioja, che li ha costruiti.

Dal 2 all'8 settembre, infine, i fan dei motori potranno ricevere in omaggio una miniatura della Lego Icons McLaren MP4/4 da costruire e collezionare.



