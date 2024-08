Brabus si prende cura della nuova Smart #3

Brabus ha pensato a rendere ancora più esclusiva la nuova Smart #3 100% elettrica partendo dalle componenti relative all'estetica della vettura. Infatti, lo spoiler anteriore, gli elementi laterali al di sotto delle prese d'aria del frontale, l'estrattore posteriore, lo spoiler sul bagagliaio, ed i cerchi Monoblock Z da 20 pollici o 21 pollici le conferiscono un look sofisticato e sportivo. E non manca un assetto, più basso di 35 millimetri, che beneficia di molle sportive Brabus.



L'abitacolo, invece, mette in risalto le soglie battitacco con logo Brabus retroilluminato, i tappetini neri, così come il rivestimento del bagagliaio, sempre con il logo Brabus, ricamato in rosso, a richiamare le cuciture decorative dello stesso colore presenti negli interni impreziositi anche dalla pedaliera sportiva sempre griffata Brabus.

Le prestazioni sono già elevate nel modello di serie, grazie ai 2 motori elettrici, uno per ogni asse, che sprigionano ben 428 CV e consentono al Suv in questione di scattare da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi, per cui non sono stati forniti dettagli in merito ad un upgrade del powertrain.



