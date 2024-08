All'asta la Porsche 917K guidata al cinema da Steve McQueen

L'auto diventata icona grazie all'interpretazione di Steve McQueen nel film 'Le Mans' andrà all'asta da Mecum e potrebbe battere ogni record di quotazione.

La vettura in questione è una rara Porsche 917K del 1970, che l'attore ha reso celebre grazie alle imprese cinematografiche e che sarà messo all'asta da Mecum a gennaio, per una cifra che potrebbe andare ben oltre i dieci milioni di dollari.

La Porsche, che potrebbe diventare la più costosa mai venduta ad un'asta pubblica, è stato acquistato per essere utilizzata durante tutto il film. McQueen l'ha pilotata a lungo durante le riprese di 'Le Mans'. Al fascino dell'auto si aggiunge la frase autografa che l'attore ha scritto sul lato della carrozzeria al termine delle riprese per ringraziare tutto lo staff.

L'auto è conosciuta con il numero di telaio 917-022 e, come le altre due 917Ks utilizzate durante la produzione del film, è stata dipinto in livrea Gulf Racing. La storia dell'auto pare raccontare che sia stata venduta per l'ultima volta all'asta nel 2000, per 1.32 milioni di dollari. L'anno successivo, l'attore Jerry Seinfeld l'ha aggiunta alla sua vasta collezione Porsche.

Mecum non ha ancora fornito una storia dettagliata riguardo alla proprietà della macchina e non è chiaro se Seinfeld sia ancora il proprietario attuale. La casa d'aste non ha fornito, ad oggi, una stima preliminare per l'auto. Tuttavia, uno delle altre 917K utilizzate nelle riprese di 'Le Mans', con telaio 917-024, è stata venduta per un impressionante cifra di 14,8 milioni di dollari da Gooding & Company nel 2017.

Quella macchina non era però stata firmata da McQueen come l'esemplare che sarà messo in vendita e proprio per questo ci sono buone probabilità che il telaio 917-022 possa impostare un nuovo record d'asta.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA