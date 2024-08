Acura Type S HRC: concept da corsa

Acura ha presentato durante il Monterey Car Week il prototipo Integra Type S HRC, con diversi componenti realizzati da Honda Racing Corporation. Lo sviluppo di questa vettura laboratorio è stato incentrato sul miglioramento di tutto ciò che concerne l'esperienza di guida, quindi riguarda il motore, le sospensioni, l'impianto frenante ed un sostanziale risparmio di peso. Esteticamente, si nota l'intervento aerodinamico per incrementare la deportanza e migliorare la stabilità ad alta velocità sfruttando elementi realizzati prendendo spunto dalla versione da corsa, come si evince dallo splitter anteriore più pronunciato, dalle prese d'aria più grandi sul cofano, dalle minigonne laterali e dall'ala posteriore regolabile in fibra di carbonio con montanti in alluminio.



Inoltre, è impreziosita dalla livrea Indy Yellow Pearl, colore che ha debuttato sulla NSX di seconda generazione. Non mancano i badge HRC in sulla griglia anteriore, sui passaruota anteriori, e sul portellone posteriore, mentre, per abbassare il peso complessivo di oltre 440 kg, diversi elementi, tra cui il cofano ed i pannelli delle portiere posteriori, sono stati realizzati in fibra di carbonio. Tra i dettagli spicca l'assenza dei sedili posteriori, sostituiti da un alloggio per 4 gomme già montate sui cerchi e destinate all'utilizzo in pista. Sotto il cofano, invece, il motore VTEC 2.0 sovralimentato presenta un intercooler più grande, doppi radiatori dell'olio ed un sistema di scarico ottimizzato. Inoltre, l'assetto presenta sospensioni ribassate di 15 mm, e ammortizzatori ottimizzati che, insieme ad altre modifiche, come quelle alla barra antirollio, all'impianto frenante con pinze Brembo a 6 pistoncini, e all'adozione di pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R, sono state pensate per migliorare le performance in pista.



