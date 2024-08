Tuthill GT One: la supercar ispirata alla Porsche 911 GT1

La Porsche 911 GT1 è stata un'icona degli anni '90, per i suoi successi in pista e per la sua variante destinata all'utilizzo su strada.

Ora Tuthill, al Monterey Car Week 2024, ha presentato una supercar che vuole richiamare lo stile e le performance della vettura teutonica, la GT One, che è stata disegnata dal designer Florian Flatau. Levigata, larga e con diverse aperture per l'aria, anche sul tetto e nella fiancata, la GT One sarà realizzata in 22 esemplari, ognuno dei quali richiederà 3500 ore di lavoro.

L'auto in questione, avrà un peso contenuto in 1.200 kg, grazie al corpo vettura interamente in fibra di carbonio, e potrà essere scelta con un motore a 6 cilindri da 4 litri aspirato, che esprime una potenza di 500 CV, o ad induzione forzata, che porta la cavalleria a 600 CV. Il cambio potrà essere a doppia frizione a 7 rapporti, o, in alternativa, manuale.

Non manca una veste aerodinamica specifica per l'utilizzo in pista disponibile in opzione. Al momento non è stato divulgato il prezzo che rispecchierà di sicuro l'esclusività del prodotto.





