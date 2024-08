Pebble Beach 2024 tutti i vincitori delle classi al Concorso

All'edizione 2024 del Concorso di Eleganza di Pebble Beach nella classe A-1 Antique la vittoria è andata alla Pierce-Arrow 48 B-4 Vestibule Suburban del 1916, portata a Pebble Beach da Bradley e Andrew Greene di Portola Valley (California) mentre nella classe A-2 Packard Early Pre-Twin Six il primo premio è stato assegnato alla Packard 4-48 Seven-Passenger Touring del 1914 di Ross e Beth Myers arrivati da Boyertown (Pennsylvania). La Chrysler CL Imperial Custom LeBaron Phaeton del 1933 di proprietà dell'Academy of Art University di San Francisco ha vinto la classe C-1 American Classic Open. Nel raggruppamento C-2 American Classic Closed la giuria ha invece decretato la vittoria della Packard 1108 Twelve Dietrich Sport Sedan del 1934 della Lehrman Collection di Palm Beach (Florida).

E' arrivata prima nella classe D-2 Packard 125th Anniversary Open Custom Coachwork la Packard 1108 Twelve LeBaron Sport Phaeton classe 1934 portata al Concorso da Harry Yeaggy di Cincinnati (Ohio) mentre il raggruppamento dedicato a questa iconica marca Usa, denominato G Duesenberg, ha visto al primo posto la Duesenberg SJ LaGrande Phaeton del 1933 di Thomas Maoli che risiede a Whippany nel New Jersey. Tra le sempre affascinanti auto con la vittoria alata dell'anteguerra (classe H Rolls-Royce Prewar) si è classificata prima la Rolls-Royce Phantom III James Young Coupe del 1938 di Stephen F. Brauer da St. Louis, (Missouri).

Il raggruppamento I Mercedes-Benz Prewar ha visto la vittoria di una delle più belle auto di questa edizione, la Mercedes-Benz 710 SSK Corsica Drophead del 1928. E' stata portata a Pebble Beach dal collezionista William E. (Chip) Connor di Hong Kong. Emozione e ammirzione anche per l'Hispano-Suiza H6B Cabriolet del 1923 carrozzata da Fernandez et Darrin. Ha consegnato a Sam e Emily Mann, di Englewood (New Jersey) la vittoria nella classe J-1 European Classic Touring Early. Non meno esclusiva la Delage D8-120 Letourneur et Marchand Aérosport del 1938 di Dana e Patti Mecum da Geneva Lake (Wisconsin) che ha dominato la classe J-2 European Classic Touring Late. Il primo posto nel raggruppamento J-3 European Classic Spor è stato vinto dalla Bugatti Type 55 Roadster del 1933 di Robert Bishop, da Palm Beach (Florida) mentre la classe L-1 Prewar Preservation ha visto il dominio della splendida Bugatti Type 59 Sports del 1934 a cui poi è andato il titolo Best of Show. E' stata presentata dalla The Pearl Collection dello svizzero Fritz Burkard.

Altrettanto preziosa, in quanto nelle condizioni originali del 1965, la Serenissima 308V Fantuzzi Spyder di Tom McGough Sr.

e Jr. Da Shoreview (Minnesota) che ha vinto la classe L-2: Postwar Preservation.

Applausi e scatti fotografici a non finire per la Ferrari 375 MM Ghia Coupé di Tom e Jill Peck da Irvine (California) classificata prima nel raggruppamento M-1 Ferrari Early. Tra le auto della classe M-2 Ferrari Late vittoria della preziosa Ferrari 250 GTO Scaglietti Coupé 1962 di Tom Hartley Jr.

arrivato da Swadlincote (Regno Unito). Mentre tra le concorrenti della classe O-1 Postwar Sports Racing ha vinto la Jaguar D-Type Race Ca del 1954 di Mark Haddawy d Los Angeles.

Prima nella classifica tra le O-2 Postwar Sports la Lamborghini Miura P400 SV Bertone Coupé Speciale del 1971, presentata da Devon MacNeil di Wellington, (Florida) e nelle O-3 Postwar Touring della splendida Talbot-Lago T26 Grand Sport Saoutchik Fastback Coupé del 1948, arrivata dalla Repubblica Ceca con il proprietario Robert Kudela.

Nei tre raggruppamenti dedicati ai 'gioielli' del Tridente, la vittoria tra le P-1 Maserati Road Cars è andata alla Maserati A6G/54 2000 Zagato Spyder del 1955 di Chris Shane (Manhattan Beach, California), quella tra le P-2 Maserati Race Cars Alla Maserati 300S Fantuzzi Spyder del 1956 di Robert Davis (New York, New York) e infine quella tra le Q-1 Maserati Frua alla Maserati A6G 2000 Frua Spyder classe 1951 di Henrik Jorst della Cool Classics International (Reno, Nevada). Vittoria della rarissima Momo Mirage Frua Coupé del 1973, portata da Peter Kalikow (New York, New York) nelle Q-2 Frua, classe interamente dedicata al grande carrozziere torinese. La classe R 1990 BPR & FIA GT Race Cars, riservata alle auto da competizione degli anni 90 è stata vinta dalla Ferrari F40 GTE Michelotto del 1966 di proprietà di Jacob Brunsborg arrivato da Silkeborg, in Danimarca.

Infine le due classi V dedicate alle Wedge-Shaped Concept Cars & Prototypes. La 1 (Early) è stata dominata dalla Lancia Stratos HF Zero Bertone Coupé del 1970, l'auto più fotografata e postata al Concorso per la sua assoluta originalità stilistica.

E' di Phillip Sarofim da Beverly Hills (California). La classe 2 (Late) ha visto la vittoria della Aston Martin Bulldog del 1979, anch'essa di Phillip Sarofim.



