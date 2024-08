La Ferrari 512 BBi ex David Letterman all'asta

Su bringatrailer.com ci sono ancora tre giorni utili per accaparrarsi, all'asta, una rara Ferrari 512 BBi del 1983, precisamente uno dei 1.007 esemplari a iniezione di carburante prodotti, che è appartenuto al conduttore televisivo David Letterman prima di passare sotto la proprietà di un concessionario nel corso dell'anno.

Si tratta di un esemplare Rosso Corsa con poco più di 16.000 chilometri all'attivo, e con tutte le caratteristiche del modello che ne enfatizzano l'aspetto estetico, a cominciare dai fari a scomparsa, passando per i fendinebbia di colore giallo, fino ad arrivare allo spoiler posteriore ed alle prese d'aria laterali NACA.

L'abitacolo è caratterizzato da sedili in stile Daytona rivestiti in pelle beige e dal volante Nardi, oltre che dalla strumentazione Veglia Borletti e da un impianto audio Pioneer.

In posizione centrale si cela sotto le forme della Ferrari in questione, un 12 cilindri boxer da 4,9 litri accreditato di una potenza di 340 CV ed abbinato a un cambio manuale a cinque marce e ad un differenziale autobloccante.

Non manca la documentazione del caso, il kit di attrezzi, per un'auto che ha visto degli interventi di rifinitura per le griglie del cofano motore e per il paraurti posteriore nel mese di aprile 2024. Inoltre, l'attuale proprietà, nello stesso periodo, ha ripristinato gli ammortizzatori anteriori e posteriori, ha sostituito i tubi dell'impianto frenante, le cinghie di distribuzione ed i tubi del refrigerante.



