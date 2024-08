All'asta Cizeta V16T nata da collaborazione con Moroder

Si chiama Cizeta V16T l'auto che doveva essere chiamata originariamente Cizeta-Moroder V16T, perché era il prodotto di una partnership tra il compositore Giorgio Moroder e l'azienda Cizeta di Claudio Zampolli, ora all'asta da Sotheby's. Caratterizzata da un motore V16, la Cizeta è stata ideata da Claudio Zampolli, collaudatore e ingegnere Lamborghini che aveva deciso di creare la sua macchina dei sogni.

La storia della Cizeta inizia nel 1988 con la fondazione di Cizeta Automobili SRL a Modena. L'azienda prende il nome dal suo fondatore Claudio Zampolli. Per finanziare adeguatamente questo progetto, Zampolli ha cercato un partner e ne ha trovato uno in Giorgio Moroder, celebre compositore musicale e appassionato di auto, che da Cizeta Automobili faceva riparare la sua Lamborghini Countach.

Il motore è ispirato al V8 a 90 gradi utilizzato nella Lamborghini Uracco, mentre il blocco motore è stato realizzato da un fornitore della Formula 1. Nonostante la passione per le quattro ruote, Giorgio Moroder ha poi deciso di abbandonare il progetto poco dopo il debutto della prima auto.

Il compositore voleva che la macchina fosse semplificata utilizzando un motore BMW di serie e una carrozzeria in fibra di vetro, cose che avrebbero reso l'auto meno costosa, rendendola però in questo modo meno 'unica'. Così, solo il primo esemplare è preso il nome di Cizeta-Moroder, mentre quelli successivi sono state chiamate semplicemente Cizeta V16T.



