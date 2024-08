Bugatti Bolide e Type 35 insieme alla Monterey Car Week

La Monterey Car Week ha offerto l'occasione per riunire le leggende di Bugatti del passato e del presente. La Bugatti Bolide è infatti scesa in pista sull'asfalto di Laguna Seca per la prima volta e si è unita alla leggendaria macchina da corsa che l'ha ispirata, ovvero la Bugatti Type 35.





I due veicoli hanno condiviso l'asfalto del circuito, attraversando il famoso 'cavatappi' e le curve della pista celebre per i suoi dislivelli. "Condividendo il DNA del marchio - ha commentato Christophe Piochon, presidente di Bugatti Automobiles - la Type 35 e la Bolide sono pure manifestazioni della performance di Bugatti incentrata sulle piste. Con l'edizione del centenario di Bolide celebriamo l'omaggio alla Type 35, un secolo dopo il suo debutto nelle corse automobilistiche. È stato emozionante vederle arrivare insieme su una pista così leggendaria".

La Type 35 ha esordito nel mondo automobilistico e delle corse al Grand Prix de Lyon, il 3 agosto 1924. Nel corso della sua attiva carriera la Type 35 ha conquistato oltre 2.500 vittorie in più discipline, dalle gare su strada ai rally, passando per le prove di velocità in salita.

La livrea della speciale della Bolide, nell'edizione per i 100 anni, celebra il patrimonio automobilistico di Type 35 e Bugatti. La finitura su misura della vettura, 'Grand Prix Blue', è una nuova interpretazione dell'inconfondibile 'Bleu de Lyon' della Type 35, reso famosa dai primi esemplari della Type 35 in gara a Lione nel 1924.

