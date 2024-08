Al Concorso Italiano in scena stile e design delle auto

Celebrazione dello stile di vita italiano e passione per le automobili, sono stati i protagonisti del Concorso Italiano che ha concluso la sua edizione del 2024 durante la Monterey Car Week. Lo show si è tenuto sabato 17 agosto e ha portato in scena una selezione di veicoli italiani iconici, dalle auto sportive classiche alle hypercar.

La selezione delle automobili ha rappresentato una sfida per i giudici, alle prese con una vasta gamma di veicoli che rappresentavano il design e l'ingegneria italiani. Il Lopresto Honorary Chairman's Award, conferito a nome del collezionista d'élite italiano Corrado Lopresto da Gian Luca Pellegrini (Direttore di Quattroruote) è stato conferito alla Fiat 1100 TV Vignale 1956 del collezionista torinese Marco Gastaldi.

L'ambito premio Best in Show, progettato dal car designer Walter De Silva, è stato consegnato alla Maserati Sebring II 1968 di Don Clen per l'eccezionale qualità del veicolo. De Silva, recentemente nominato membro onorario della Altagamma Community e ambasciatore dell'eccellenza italiana nel mondo, è stato coinvolto, con il suo rinnovato atelier di design, nella creazione del Trofeo Best in Show Award di Concorso Italiano, a partire dall'edizione 2024 e per gli anni a venire.

Il Valentino Balboni Award è andato invece alla Lamborghini Gallardo del 1996 di Margaret Schue. Il Concorso Italiano 2024 è stato anche l'occasione per l'introduzione del Programma di Certificazione Pininfarina Classiche negli Stati Uniti, un ulteriore passo avanti nel consolidamento dell'eredità dell'atelier di design Pininfarina nel Nord America.

"È un onore - ha commentato ilvio Angori, amministratore delegato di Pininfarina - partecipare a un evento che celebra l'eccellenza dell'arte e del design automobilistico italiano.

L'Italia è considerata la culla del design automobilistico e Pininfarina è un simbolo mondiale dello stile italiano in grado di combinare perfettamente la maestria nel design con un'impareggiabile capacità nel coachbuilding".

"Siamo entusiasti - hanno fatto sapere gli organizzatori dell'evento - del successo di Concorso Italiano 2024. La nostra visione era quella di creare un evento che incarnasse veramente lo spirito italiano, onorando al contempo il patrimonio delle automobili italiane. La risposta da parte dei partecipanti, degli espositori e dei partner è stata positiva e non vediamo l'ora di sfruttare questo momento per i prossimi eventi".



