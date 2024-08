Maserati MCXtrema, cliente ritira a Monterey primo esemplare

Il primo esemplare del bolide da pista MCXtrema che Maserati costruirà in soli 62 esemplari è stato consegnato al suo acquirente nel corso di un evento al circuito di Laguna Seca, durante la Monterey Car Week.





MCXtrema - con i suoi 740 Cv e con la progettazione destinata all'impiego 'track only' - segna un nuovo capitolo dell'eccellenza nelle prestazioni di Maserati ed è destinata a rompere gli schemi incarnando il Dna del Tridente e le prestazioni che definiscono ogni creazione dell'iconico marchio italiano.

L'evento di Laguna Seca ha contestualmente ospitato il debutto del motore da corsa V6 3.0L biturbo Nettuno in Nord America, dove ha potuto ruggire e correre in pista per la prima volta. La MCXtrema è stata sottoposta a una serie di collaudi rigorosi, culminati con questa consegna del primo esemplare.

Data la sua natura esclusivamente corsaiola, era giusto che la consegna al primo cliente avvenisse su uno dei circuiti più famosi del mondo, durante la Monterey Car Week.

La consegna è stata accompagnata dalla presenza di Andrea Bertolini, Chief test driver di Maserati, noto per i suoi successi nella classe GT con quattro titoli mondiali con la leggendaria Maserati MC12. Bertolini - che ha svolto un ruolo centrale nello sviluppo, attraverso rigorosi test e simulazioni - ha guidato la MCXtrema nei giri inaugurali sul leggendario circuito di Laguna Seca, mostrando le capacità della vettura al suo nuovo proprietario, al quale ha poi consegnato ufficialmente le chiavi. "Vedere la MCXtrema prendere vita è stato un viaggio gratificante - ha dichiarato Giovanni Sgro, head of Maserati Corse - E dopo aver presentato il concept qui a Monterey solo un anno fa, oggi consegniamo il primo esemplare a Laguna Seca".

"L'intero progetto è stato ispirato dalla passione, con un numero incalcolabile di ore di duro lavoro e dedizione da parte del nostro team. Questa vettura incarna davvero lo spirito di Maserati, grazie a una combinazione unica di tecnologia avanzata e artigianalità italiana che ci contraddistingue da sempre".

Sgro ha sottolineato che è "un onore essere protagonisti di questo traguardo fondamentale e poterlo condividere con i nostri clienti appassionati. Proprio nel rispetto dei nostri clienti, la consegna di MCXtrema continua a essere un esclusivo 'selection process' dall'inizio alla fine".

"Quando abbiamo deciso di sviluppare una delle più potenti vetture da pista nella lunga storia di Maserati, abbiamo voluto considerare le 62 persone non come proprietari, ma come custodi di una ricca eredità".

Maserati ha varato una customer experience esclusiva per rendere ancora più distintivo l'universo dei possessori di MCXtrema, offrendo una serie di servizi riservati ai clienti della 'belva' del Tridente.

MCXperience è un club esclusivo, che permetterà di immergersi totalmente nel mondo racing Maserati, affiancati da piloti professionisti e dal servizio tecnico Maserati Corse Services.

Sono inoltre previsti il servizio Concierge, l'accesso a esperienze on-track e - per vestire al meglio il pilota di MCXtremal - un racing kit disegnato dal Centro Stile Maserati insieme a Sparco, leader mondiale nel settore dell'abbigliamento tecnico e delle attrezzature per il motorsport.

