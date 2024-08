Per Jeep venduti in Brasile 1 milione di Suv "nazionali"

Il Polo Automotivo di Goiana del Gruppo Stellantis, situato nello stato brasiliano del Pernambuco, ha superato la quota di produzione di un milione di sport utility Jeep vendute sul mercato nazionale. Un target estremamente significativo che è stato raggiunto in nove anni e che ha contribuito notevolmente all'espansione del brand delle Sette feritoie nel Paese sudamericano.

"Questo traguardo di 1 milione di Suv venduti in Brasile - sottolinea in una nota Stellantis - tiene conto solo dei modelli nazionali e dal 2015, anno in cui è stata inaugurata la fabbrica di Goiana del Gruppo Stellantis. Se consideriamo l'intera storia del marchio Jeep con il Brasile, è chiaro che questo volume di vendite cresce molto, data la passione dei clienti brasiliani per tutta la forza e la capacità off-road dei modelli Jeep dal 1941". Oggi l'impianto produce vari modelli del Gruppo, fra cui le Jeep Renegade, Compass e Commander, tutti coperti da una garanzia di 5 anni, a testimonianza dell'elevata qualità produttiva raggiounta.

Proprio la Renegade, da poco commercializzata nella versione 2025, è stata la prima vettura del marchio yankee a essere assemblata localmente, superando in dieci anni le 500.000 immatricolazioni. La Compass viene costruita a Goiana dal 2016, fabbrica che per prima nel mondo ne ha avviato l'assemblaggio della nuova generazione, equipaggiata con propulsori Flex-fuel Diesel e benzina, ed è stata realizzata in 450.000 unità. Le restanti 50.000 unità sono dovute alla lussuosa Commander, costruita nell'impianto brasiliano dal 2021.

"Sempre all'insegna dell'innovazione e dell'avventura - conclude la nota -, Jeep ha appena presentato le nuove Wrangler e Gladiator durante il Festival di Interlagos. I modelli che sono la massima rappresentazione dell'eredità e del Dna del marchio e sono un successo di vendite internazionali, sono arrivati con un look modificato, dotazione di serie incrementata, ricchio di tecnologia, il tutto per mantenere il marchio come riferimento nell'avventura su qualsiasi terreno".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA