Da Cile a Firenze in moto senza un casco e assicurazione, multe

Un lungo viaggio iniziato in Sud America e proseguito in Europa ma che si è interrotto a Firenze.

È quello di una coppia di origine cilena trovati dalla polizia municipale in sella a una moto senza assicurazione e con il passeggero privo di casco.

Il fatto risale ai giorni scorsi. Una pattuglia ha notato una moto con targa straniera in transito in via dei Leoni, nel centro storico. Ad attirare l'attenzione degli agenti il passeggero, che viaggiava senza casco. La pattuglia ha quindi seguito la motocicletta per poi fermarla in via dei Benci scoprendo che si trattava di due fidanzati di origine cilena.

Dagli accertamenti sono emerse svariate irregolarità, tra cui la mancanza di copertura assicurativa per circolare in Italia, la carta di circolazione e la targa scadute, la guida senza patente internazionale, oltre ovviamente quella per il passeggero senza casco. Insieme alle sanzioni per loro è scattato anche il sequestro della motocicletta e della targa.



