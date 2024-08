Altro che ponti record in Cina c'è strada che va sott'acqua

In un Paese come la Cina, che si permette il lusso di battere 10 record mondiali con il sistema di ponti e tunnel che unisce con 49,7 km di ardite opere d'ingegneria Shenzhen e Zhongshan, c'è ancora una strada di 5,05 chilometri che con l'inizio della stagione delle piogge, obbliga a guidare immersi per 10-15 centimetri nell'acqua.



Questo tratto asfaltato si chiama Yongwu Highway e scavalca - o meglio fende le acque - del lago Poyang nella provincia di Jiangxi. Dotata di due carreggiate singole e di alti paracarri - che aiutano nella guida quando l'asfalto è sommerso - questa fettuccia di asfalto rimane scoperta solo per una parte dell'anno.

Con l'inizio della stagione delle piogge il livello nel lago inizia a salire e Yongwu Highway viene sommersa diventando così una attrattiva turistica unica al mondo, tanto da essere definita la 'Più bella strada sotto l'acqua' al mondo. Ma nella cattiva stagione è anche l'unica via di collegamento per raggiungere il distretto di Wucheng ad altre città e contee, obbligando anche chi non vuole bagnare l'auto a farlo.

Per il momento non esistono progetti per sostuire questa strada 'allagata' con un moderno )ma asettico) ponte su piloni.

Del resto, vantando una storia di 2.200 anni, Wucheng - che si trova nella parte sud-orientale della provincia di Jiangxi - è una delle città più antiche della Cina.

E probabilmente per questo suo forte legame con il passato i suoi abitanti sono disposti ad accettare questo parziale isolamento pur di non privarsi del fascino di un viaggio in auto immersi per 10-15 centimetri e sollevando grandi spruzzi d'acqua.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA