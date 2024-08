Ferrari e Alfa, sicure regine alle aste della Monterey Week

Le aste dei grandi specialisti mondiali del settore - come Bonhams, Gooding & Co, Mecum e RM Sotheby's - che si svolgeranno dal 14 fino al 18 agosto durante la Monterey Car Week sono un'occasione unica non solo per vendere ed acquistare veri gioielli su ruote ma anche per tastare il polso al comparto globale delle vetture storiche e delle auto da collezione.

L'edizione 2024 di questa kermesse motoristica potrebbe tra l'altro superare un valore totale di acquisti superiore a mezzo miliardo di dollari, visto che nel 2023 il consuntivo aveva raggiunto il rispettabile livello di 396,29 milioni di dollari, in sensibile aumento rispetto all'ultimo dato 'pre Covid' cioè il 2019, quando le transazioni alle aste avevano totalizzato 247,2 milioni di dollari.



Una prospettiva, quella del mezzo miliardo, che è confermata dalla qualità dei lotti proposti dai quattro top player del settore aste. Quella di Bonhams, che si svolgerà il 6 agosto al West Field del Quail Lodge & Golf Club - con le preview del 14 e del 15 agosto - vede a catalogo oltre 140 lotti di grande pregio, e di conseguente alta valutazione di base asta.

Spicca ad esempio la gigantesca auto da corsa Fiat Isotta Fraschini del 1905 (telaio numero 1563 motore numero 6721) che gli esperti di Bonhams hanno valutato fra 1,4 e 2,3 milioni di dollari.

O ancora la Berlinetta Ferrari 250 GT/L Lusso disegnata nel 1964 da Pininfarina, e carrozzata da Scaglietti (telaio 4497 GT motore 4497) che parte da una valutazione compresa fra 1,3 e 1,6 milioni di dollari.

Riflettori puntati al West Field del Quail Lodge & Golf Club anche per la Maserati Vignale 3500 GT Spyder del 1960 (telaio e motore numero 101975) che vedrà le offerte partire da 640 - 820mila euro.

Di grande pregio, nonostante la cilindrata di soli 750 cc, la Fiat-Abarth 750 GT Coupé con Carrozzeria Zagato del 1957 che verrà proposta dai battitori di Bonhams a partire da 92mila euro.

Spiccano tra i 186 lotti del catalogo che Gooding & Company proporrà il 16 e 17 agosto sul Pebble Beach Parc du Concours molte preziose auto del Cavallino e perfino una one-off su base XM che Bmw ha costruito proprio per Pebble Beach.

Una rara Ferrari 500 TR del 1956 - stimata 5 milioni di dollari - verrà battuta a partire da 1,9 milioni, mentre una Serenissima GT (la supercar progettata per il conte Volpi di Misurata da Carlo Chiti dopo l'uscita dalla Ferrari) datata 1968 arriva nella valutazione a 900mila dollari.

Tra i gioielli di Gooding & Co una delle occasioni più interessanti è firmata Alfa Romeo. E' la 8C 2300 Cabriolet del 1934 carrozzata in Francia da Figoni (è già stata vincitrice di classe al Pebble Beach Concours d'Elegance del 2010) che è stata stimata fra 4 e 5 milioni di dollari.

Il colosso delle aste Mecum sarà presente alla Monterey Car Week con un vasto e variegato catalogo. Nella sala dell'Hyatt Regency Monterey Hotel and Spa si spazierà - tanto per restare in ambito italiano - da una Lamborghini Miura P400 del 1969 (2,0-2,5 milioni di dollari) alla divertente spiaggina Fiat 600 Jolly Roadster del 1975, valutata 50mila dollari.

Alfa Romeo sotto i riflettori anche all'asta di RM Sotheby's: il gioiello in questo caso è una Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet Pinin Farina del 1949. La stima arriva a 1,1 milioni di dollari.

Le top 3 dell'evento di RM Sotheby's sono comunque delle Ferrari: la 625 TRC Spider Scaglietti del 1956 (11 milioni di dollari), la 410 Sport Spider Scaglietti del 1955 (15 milioni) e la 250 GT SWB California Spider Scaglietti del 1960 che ha la valutazione record di 18 milioni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA