Drifting a Brands Hatch con le Caterham Seven

I corsi di drifting organizzati dalla Caterham con la leggerissima Seven sono molto gettonati in Gran Bretagna, tanto che tutte le date disponibili sino al 22 ottobre sono già andate esaurite. Per soddisfare le richieste dei propri clienti, anche stranieri, il Costruttore d'Oltremanica ha deciso di introdurre nuove disponibilità a novembre, febbraio e marzo, per la scuola di sbandata presso gli autodromi di Brands Hatch e Donington.

Le nuove date sono per Brands Hatch 5 e 6 novembre, 11 febbraio e 25 marzo. Per Donington rimangono aperte le iscrizioni alle singole giornate del 4 e 5 marzo.

A disposizione degli allievi ci sono per ogni turno sette Seven del peso di soli 540 kg, modello 360R, equipaggiate quindi con un quattro cilindri benzina da 180 Cv: sono in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi e di raggiungere la velocità massima di 210 km/h.

Derivata dall'iconica Lotus Seven, disegnata da Colin Chapman, la Caterham Seven è una vettura a trazione posteriore estremamente leggera che fa del rapporto peso/potenza uno dei suoi punti di forza. Per divertirsi appieno alla sua guida la pista, quindi, è il luogo ideale. Le giornate drifting organizzate dalla Caterham e riservate ai guidatori di età superiore ai 21 anni, sono vendute a 399 sterline e permettono di imparare a gestire al meglio le vetture in condizione limite, con benefici in termini di sicurezza quanto a consapevolezza di guida quotidiana.



