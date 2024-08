Autovelox: associazione denuncia sindaci padovani

Questa mattina l'associazione "Uso improprio autovelox" ha annunciato di aver depositato presso i Carabinieri denuncia querela 'in capo alle indicate Autorità provinciali' chiedendo alla Procura Generale della Repubblica e Procura di Treviso che 'nei loro confronti si proceda penalmente per tutti i reati che saranno ravvisati dall'Autorità Giudiziaria'.

Le aree interessate sono quelle di Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva e Galliera Veneta: "questi i sindaci denunciati che sulla regionale 53 hanno istallato e utilizzano 12 autovelox - si denuncia - in un tratto di 15 Kilometri. Una strada ampia dritta e sicura con pochi incidenti (per fortuna) e una sede viaria che difficilmente si può percorrere a 70 Km/H - risultato 17 milioni di euro incassati dal 2021 al 2023".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA