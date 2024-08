18 gioielli Italdesign protagonisti al Salone di Torino

Non si tratta dell'esemplare modificato e anfibio, protagonista nel film di "La spia che mi amava", ma dell'ancor più esclusivo modello appartenente alla collezione Italdesign, che di quell'iconica auto sportiva firmò lo stile. Si tratta di uno dei 18 gioielli a motore ideati a Moncalieri che dal 13 al 15 settembre saranno esposti alla rassegna piemontese. Vetture iconiche nel panorama automobilistico mondiale, realizzate dall'azienda fondata nel 1968 da Giorgetto Giugiaro e Aldo Mantovani e oggi di proprietà del Gruppo VW.

Il lungo elenco delle vetture esposte comprende macchine entrate in produzione di serie, concept car e studi di grande impatto: Nissan GTR 50, Italdesign ZeroUno, Italdesign Parcour, Italdesign Quintessenza, Delorean DMC 12, Italdesign Asso di Picche 1973, VW W12, Ford Mustang, Ford Mustang, Nazca C2, VW UP beach, VW Touareg, Fiat Panda Strip, Italdesign Duerta, Italdesin Whee-me, Italdesign Biga.

Menzione speciale per la Asso di picche in movimento, fiore all'occhiello dello stile e della tecnica attuali di Italdesign, ispirata all'iconica Asso di Picche del 1973: una show car 2+2 posti, lunga 4.715 mm, larga oltre 2 metri e alta appena 1,3 metri, presentata lo scorso aprile alla Design Week di Milano.

