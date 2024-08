Buzz.Box è il kit che trasforma ID.Buzz in camper

Si chiama Buzz.Box il progetto firmato Peace Vans per trasformare un Volkswagen ID.Buzz in un camper a tutti gli effetti. Il Buzz.Box è un kit da campeggio che comprende tutto il necessario per un viaggio, a cominciare dalla cucina compatta, dotata di molti cassetti e scomparti.

L'unità ha anche una ricarica integrata che si alimenta dal sistema 12V di ID Buzz, che consente quindi di alimentare un frigorifero, luci, altoparlante e pad di ricarica per dispositivi wireless. Il Buzz.Box è dotato di una cucina completamente funzionale che comprende un lavandino, bruciatore e frigorifero. Ogni articolo è stato selezionato tra i migliori della categoria, dal frigorifero e dal sistema di acqua Dometic, alla stufa Fire Maple, fino all'altoparlante Sonos.

Pensato appositamente per ID.Buzz, il kit è anche dotato di un posto comodo e accessibile per il cavo di ricarica fornito da Volkswagen. Il Buzz.Box si carica dal sistema ID.Buzz 12V per alimentare il frigorifero, la luce e l'altoparlante. C'è anche un caricabatterie wireless integrato sulla parte superiore per la ricarica del telefono o altro.

Il Buzz.Box è progettato per adattarsi senza soluzione di continuità all' ID.Buzz e se l'unità richiede la rimozione della terza fila di sedili originali, permette tuttavia di conservare molto spazio nel furgone.

