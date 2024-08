Parigi: la sindaca di Los Angeles 'faremo Giochi senza auto'

Parigi 2024 ai titoli di coda e si prepara Los Angeles. La città della California raccoglie il testimone per il 2028 e la sindaca Karen Bass ha promesso che sarà un'edizione "senza auto". "Stiamo già lavorando per creare posti di lavoro espandendo il nostro sistema di trasporto pubblico in modo da avere Giochi senza auto ha detto Bass presente a Parigi per la cerimonia di chiusura dei Giochi -. È un'impresa a Los Angeles: siamo sempre stati innamorati delle nostre automobili. Ma stiamo lavorando per avere una città più verde. Giochi senza auto significa che bisognerà prendere i mezzi pubblici per ogni spostamento, e questo significa che i trasporti dovranno essere incrementati e molto. Non basteranno quelli che abbiamo, avremo bisogno di oltre 3000 autobus che prenderemo in prestito da tutto il paese. E' necessaria la cooperazione a tutti i livelli di governo". La sindaca sottolinea che ci si riusciti nel 1984 quando tutti "erano terrorizzati dal traffico. E non avevano gli strumenti che abbiamo oggi. Con il covid abbiamo imparato che si può lavorare da remoto".



