Monterey Car Week, tutti gli eventi dall'11 al 15 agosto

Come avviene ogni anno in misura crescente, anche l'edizione 2024 della Monterey Car Week si conferma come uno degli eventi automobilistici (o meglio una collezione di eventi) più importanti al mondo, con una decisa sterzata dalle attività dedicate ai modelli storici e da collezione verso il mondo dell'oggi e del domani.

Non stupisce più, infatti, che nelle diverse località coinvolte nella Car Week - dai due golf club The Quail e Pebble Beach fino a Carmel ed alla pista di Laguna Seca - siano sempre più coinvolte le grandi Case automobilistiche, gli specialisti delle hypercar e (una recente novità) i produttori di restomod, cioè le auto del passato modernizzate con motori più potenti e complete rivisitazioni del telaio e dell'abitacolo.

La Monterey Car Week si apre ufficialmente oggi, domenica 11, con due importanti eventi: la Pre-Reunion che offre la possibilità di vedere più di 300 auto da corsa in gara per due giorni interi a Laguna Seca. E la seconda edizione del Corkscrew Hillclimb & Community Day che prevede di percorrere il celebre cavatappi di questa pista (Corkscrew) in senso contrario a quelle delle normali gare, cioè in salita anziché discesa.

Lunedì 12 il primo giorno dell'Automobilia Collectors Expo che è un incredibile evento commerciale, con gli stand di 36 specialisti delle aste online, dell'e- commerce (tra cui Amazon) e delle memorabilia riuniti nell'area espositiva del Embassy Suites Monterey Bay.

Nel pomeriggio l'appuntamento è per la Porsche Monterey Classic, una festa che Porsche Monterey Classic Event: questa è la grande festa per rendere omaggio alie auto sportive Porsche di ogni tipo ed ogni età, e a quanto è collegato al mondo di questo marchio.

Martedì 13 via all'evento Classic Motorsports Magazine Monterey che a Pacific Grove (7,5 km da Pebble Beach) ospiterà un grande raduno di auto storiche e da collezione aperto al pubblico. Alle Embassy Suites Monterey Bay si svolgerà il secondo giorno della Park Automobilia Collectors Expo.

Appuntamento imperdibile il giorno 14 la Rolex Monterey Motorsports Reunion a Laguna Seca, ma l'attenzione - vista l'importanza delle presentazioni di gioielli in vendita - sarà dedicata dai super-collezionisti alle anteprime delle aste di Bonhams, di Broad Arrow, di RM Sotheby's e di Gooding & Company.

Se dovesse restare tempo di saranno anche il Little Car Show (125 auto con almeno 25 anni di anzianità) e la terza giornata dell'Automobilia Collectors Expo.

Il calendario della Monterey Car Week prevede per giovedì 15 agosto un infittirsi di eventi: l'asta Bonhams al The Quail Lodge, l'asta Broad Arrow nell'area dell'aeroporto privato del Monterey Jet Center, quella di Gooding & Company's a Pebble Beach e l'asta Mecum Monterey 2024. Al Bayonet & Black Horse di Seaside, l'evento con Legends of the Autobahn riunirà, sotto l'egida di Continental, 300 gioielli dell'industria tedesca. Via anche al Ferrari Owners Club Concours di Carmel e soprattutto al Pebble Beach Tour d'Elegance - presentato da Rolex - che vedrà la sfilata su un giro panoramico di 150 delle auto iscritte al Concorso di Eleganza.





