Terzariol, 'prezzi rc auto aumenteranno ancora con l'inflazione'

La crescita dei premi nel ramo danni di Generali, pari a +10,5% nel primo semestre, è legata all'aumento dei prezzi delle polizze, che nel caso delle rc auto sono stati anche superiori all'inflazione, e cresceranno ancora.

L'aumento dei premi, ha spiegato Giulio Terzariol, ceo Insurance di Generali, "è legata agli aumenti tariffari. Nel caso motor deriva dall'aumento delle tariffe, implementata in tutte le geografie. Vediamo aumenti tariffari in eccesso rispetto all'aspetto inflattivo sui danni quindi è molto importante per la redditività del ramo motor. Nel ramo non motor i premi crescono con gli aumenti tariffari ma cresce anche la base clienti". Per quanto riguarda il prossimo futuro, "Vedremo come si sviluppa l'inflazione. Si sta riducendo l'inflazione generale e nei danni, anche se nei danni rimane un po' più elevata. Continueremo a osservare il trend inflattivo e reagiremo a seconda delle informazione che riceviamo. Molto probabilmente gli aumenti tariffari si ridurranno ma saranno in linea con l'inflazione che vedremo nei prossimi mesi".



