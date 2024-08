Automobili Pininfarina porta show car B95 Gotham a Monterey

Anche Bruce Wayne, o meglio il suo alter ego Batman, sarà presente alla imminente Monterey Car Week. Lo farà accompagnando idealmente la presentazione della prima one-off che Automobili Pininfarina presenterà (come show car) nell'ambito della Wayne Enterprises Experience in collaborazione con la Warner Bros Discovery Global Consumer Products.

L'esclusiva B95 Gotham - che debutterà al The Quail, A Motorsports Gathering il 16 agosto - è infatti la prima concretizzazione del progetto ispirato allo stile di vita del miliardario Bruce Wayne, così come era stato annunciato lo scorso 30 aprile.

Il progetto, ricorda Automobili Pininfarina, prevede il lancio dopo la B95 Gotham, anche della Battista Gotham, della B95 Dark Knight e della Battista Dark Knight, tutte prodotte in esemplare unico.





La B95 Gotham destinata all'evento di Monterey è una showcar, ma la prima delle quattro auto per i clienti è in fase di costruzione a Cambiano, in Italia.

"La B95 Gotham esemplifica il modo in cui realizziamo la nostra promessa Dream Cars, Made Realdi cioè produrre auto da sogno realizzate per i nostri clienti" - ha commentato Dave Amantea, chief design officer di Automobili Pininfarina.

"Mettiamo i clienti al centro di tutto ciò che facciamo e la fornitura di auto su misura e costruite da carrozzieri come questa è guidata dalla nostra visione e dal nostro impegno nel progettare per loro esperienze indimenticabili".

Come tutte le versioni della B95 Barchetta, il design della B95 Gotham incorpora due innovativi schermi aerodinamici regolabili elettronicamente per deviare l'aria sulla cabina aperta. I loghi Wayne Enterprises sulla carrozzeria, sulla piastra del telaio e sulle targhe delle portiere completano l'esterno.

L'elegante carrozzeria è rifinita in vernice nera lucida Argento Vittorio, con cerchi esclusivi caratterizzati da un caratteristico anello interno nero opaco e da un anello esterno nero lucido. Le pinze Titan e un anello di bloccaggio centrale nero anodizzato in alluminio spazzolato completano il look.

All'interno, la B95 Gotham riflette i gusti sofisticati di Bruce Wayne ed è rivestita in una caratteristica pelle marrone chiaro che include trapuntature su misura nei pannelli centrali, con cuciture complementari in marrone chiaro.

È presente un display HMI personalizzato ispirato a Wayne Enterprises, con una voce di assistente virtuale ispirata ad Alfred Pennyworth, il leggendario maggiordomo della famiglia Wayne.

L'auto è completata da una targa personalizzata sulla portiera lato guidatore, incisa al laser con le parole "Tutti gli uomini hanno dei limiti... eccetto io". È una famosa citazione attribuita a Bruce Wayne nei fumetti originali.

Come tutte e quattro le edizioni ispirate a Bruce Wayne, la B95 Gotham h motori elettrici per complessivi 1.900 Cv, che ne ha fatto l'auto stradale più potente mai prodotta in Italia.





