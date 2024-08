Rolls-Royce Spectre Semaphore: one-off al Monterey Car Week

Una nuova creazione Rolls-Royce si appresta a debuttare a The Quail, A Motorsports Gathering, nella giornata del 16 agosto, nel corso del Monterey Car Week 2024, in California ed il suo nome è Spectre Semaphore. Nello specifico, si tratta di una one-off realizzata dal reparto di personalizzazione del brand identificato dalla sigla Bespoke, che utilizza i nuovi audaci codici del lusso stabiliti dalla clientela giovane del marchio.

Infatti, la Rolls-Royce Spectre Semaphore presenta una sfavillante livrea Semaphore Yellow, realizzata su misura, ed ispirata all'eleganza informale delle coste californiane. Il cofano "Marbled Paint Spill", con una grafica che è un omaggio astratto al Golden State e al suo ambiente eterogeneo, ha richiesto oltre 160 ore di lavoro.

All'interno, invece, spiccano i quadranti degli strumenti digitali su misura abbinati alla vivace colorazione gialla, mentre il set in legno Cashmere Grey lucido incorpora una delicata finitura metallica. Inoltre, è stata utilizzata una combinazione di Bespoke Lemon Yellow e Citrine Yellow sui sedili, sulle portiere Starlight e sopra il cruscotto.

