Pagani Utopia Roadster a The Quail A Motorsports Gathering

Il programma di Pagani a "The Quail, A Motorsports Gathering" del 16 agosto, prevede, oltre alla presenza di Horacio Pagani, fondatore e chief designer di Pagani Automobili, l'esposizione di una selezione delle sue hypercar a cielo aperto, tra cui la Zonda Arrivederci, l'ultimo esemplare di Zonda stradale realizzato, e l'unveling, per la prima volta al pubblico, dell'Utopia Roadster, la nuova nata dell'Atelier di San Cesario su Panaro.

La nuova hypercar sfrutta un hard-top che si integra perfettamente nel profilo della vettura, e mantiene lo stesso peso della sorella a tetto chiuso. La purezza meccanica del suo V12 è esaltata dalla mancanza di supporti ibridi, e da elementi di design avanguardistico come il cambio e la pedaliera, in cui ogni meccanismo è ben visibile e curato nei minimi deagli.





L'Utopia Roadster è un concentrato della più avanzata tecnologia Pagani, e porta su strada tecnologie innovative come il sistema di sensori delle gomme Pirelli CyberTM Tyre, che permette agli pneumatici di dialogare con la vettura migliorandone la sicurezza.

Ognuna delle 130 Utopia Roadster previste sarà unica, grazie alla vasta gamma di personalizzazioni disponibili, permettendo ad ogni hypercar di raccontare la storia irripetibile di chi l'ha commissionata.

