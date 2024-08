Mercedes GLA, il suv della Stella dallo stile audace ed elegante

Con l’ultima versione di GLA, Mercedes-Benz aggiorna in modo significativo uno dei suoi modelli di maggior successo attraverso numerose innovazioni e un equipaggiamento di serie ancora più completo. La griglia del radiatore con lamelle verticali e pinna orizzontale ne esalta il carattere deciso. Inoltre, il cofano con power dome discretamente accennati sottolinea un’inedita sportività delle linee. Il paraurti anteriore, ridisegnato con protezione antincastro evidenzia l’indole off-road di GLA.

Un look rivisto anche attraverso la firma luminosa dei fari anteriori a Led High Performance di serie e delle luci posteriori a Led. Mercedes-Benz amplia la gamma di opzioni con il nuovo colore di vernice Spectral Blue e quattro ulteriori design per i cerchi. Nell'allestimento d’ingresso, la nuova GLA monta cerchi in lega a cinque doppie razze da 17 pollici in nero lucido con superfici tornite lucide. Sono disponibili anche cerchi da 18 a 20 pollici. Il doppio schermo indipendente è uno dei punti di forza degli interni, notevolmente rinnovati.

Ora comprende un display da 7 pollici e uno da 10,25 pollici di serie, rispettivamente per il quadro strumenti e lo schermo multimediale. Come optional sono disponibili due schermi panoramici da 10,25 pollici per un'esperienza olistica ad alta tecnologia che valorizza l'architettura a pianta aperta degli interni. Di serie, il volante dell'attuale generazione è rivestito in pelle, in alternativa è disponibile la pelle sintetica Artico. Per la prima volta è possibile avere anche la corona del volante riscaldata per la AMG Line.

GLA è dotata di sedili comfort di serie. Sono rivestiti in pelle sintetica Artico e tessuto tridimensionale in rilievo di colore nero. A richiesta, sono disponibili anche nel colore di tendenza sagegrey. La variante di equipaggiamento Progressive offre tre colori per gli interni: nero, beige macchiato e sagegrey. Nell’AMG Line, il rivestimento dei sedili di serie in pelle artificiale Artico/microfibra Microcut è ora disponibile anche in marrone bahia. In totale, nella AMG Line sono disponibili quattro colori per i rivestimenti: nero, marrone bahia, sagegrey e la nuova tonalità rosso pepe abbinata al nero. Il rivestimento in tessuto del sedile comfort è realizzato al 100% con materiali riciclati.

Nel caso del rivestimento del sedile Artico/Microcut, questa percentuale è del 65% nello specchio del sedile e dell'85% nel tessuto inferiore. Aggiornato in modo significativo anche l'equipaggiamento di serie della GLA che ha adattato la logica dell'offerta in modo ancora più preciso ai desideri specifici dei clienti. Ad esempio, oltre al volante in pelle e ai fari anteriori a Led, l'equipaggiamento di base comprende già l'Highbeam Assist, la telecamera di backup e il pacchetto Usb.

A partire dalla variante di allestimento Progressive, i clienti ricevono anche il pacchetto parcheggio e il pacchetto specchietti. Altri equipaggiamenti funzionali vengono raggruppati in pacchetti basati sul comportamento reale dei clienti. Per quanto riguarda le caratteristiche di design, come colori, rivestimenti, finiture e cerchi, gli interessati possono configurare i veicoli individualmente. La GLA è ora dotata dell'ultima generazione di MBUX, con stili di visualizzazione di nuova concezione: ‘Classic’, che fornisce tutte le informazioni rilevanti per il conducente, ‘Sporty’, che si distingue per il contagiri dinamico e, infine, ‘Discreet’ che riduce i display ai contenuti essenziali.

In combinazione con le tre modalità di navigazione, assistenza e servizi e i 10 mondi cromatici della luce ambiente, sono disponibili numerose opzioni di personalizzazione. Tutte le funzioni precedenti, come Media, Telefono, Veicolo ecc. sono ancora disponibili. Possono essere comodamente gestite tramite lo schermo tattile o i tasti sul volante. La revisione del sistema telematico si è concentrata su un nuovo design e su prestazioni migliorate. Una nuova caratteristica è la possibilità di connettersi in modalità wireless con gli smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto Wireless. Per una maggiore connettività, la GLA dispone ora di una porta USB-C aggiuntiva e di una maggiore potenza di ricarica USB. Tutte le porte USB sono ora illuminate.

Attivando i servizi online dell'app Mercedes me, l'assistente vocale intelligente diventa ancora più capace di dialogare e imparare. Il sistema impara a conoscere il guidatore e ricorda le sue impostazioni o i suoi percorsi tipici. Al momento opportuno, suggerisce funzioni di infotainment, comfort e veicolo personalizzate, proprio in base alla situazione di guida. Il conducente può naturalmente rifiutare il suggerimento con la funzione "Non suggerire ora" o cancellarlo definitivamente con "Non suggerire più". Il veicolo ricorderà questi desideri.

Alcune azioni possono essere attivate anche senza dire "Ehi Mercedes". Inoltre, l'assistente vocale può spiegare le funzioni del veicolo. L'audio "Tourguide" aggiunge un'entusiasmante funzione alle informazioni di viaggio come parte dell'"Assistente vocale MBUX" di Mercedes me - inizialmente esclusivamente in Germania. Quando viene impartito il comando vocale "Hey Mercedes, avvia Tourguide", l'MBUX legge fatti interessanti sui luoghi di interesse lungo il percorso.

Il sistema risponde ai circa 3.400 cartelli che indicano luoghi d’interesse presenti sulle autostrade tedesche. Il sistema audio surround Burmester opzionale, in combinazione con l'ultima generazione di MBUX, offre ora l'esperienza audio immersiva Dolby Atmos, che conferisce alla musica maggiore spazio, chiarezza e profondità. Inoltre, Dolby Atmos si adatta a qualsiasi ambiente di riproduzione, consentendo agli appassionati di ascoltare la musica con una chiarezza ineguagliabile che corrisponde alla visione originale dell'artista in studio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA