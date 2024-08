Le Land Rover della Regina Elisabetta II a Pebble Beach

Il Pebble Beach Concours d'Elegance rende omaggio alla Regina Elisabetta II esponendo, la prima volta negli Stati Uniti, una collezione di dieci fra Defender e Range Rover utilizzati in passato da Elisabetta II e dalla famiglia reale.

I veicoli che saranno presenti nel campo espositivo del Pebble Beach Concours includeranno esemplari della collezione privata della Royal Family, della Land Rover Classic, del British Motor Museum e di collezioni private.

Spiccano i primi veicoli della Regina, una Land Rover Series I State Review e una Land Rover Series I (oggi di proprietà della famiglia reale. Il comunicato degli organizzatori del Concours d'Elegance ricorda che la Regina Elisabetta II ha dedicato la sua vita al servizio ed è stata la prima donna della famiglia reale a offrirsi volontaria per il servizio militare quando si è unita all'Auxiliary Territorial Service nel febbraio 1945.

La sua specialità era guidare e riparare veicoli militari e di soccorso. Si dice che questo periodo abbia acceso il suo amore per la guida e gli aspetti meccanici dei veicoli, che è durato tutta la vita.

In particolare la Land Rover Series I State Review del 1954 presentava una piattaforma posteriore personalizzata e venne usata per accompagnare Elisabetta II e il Principe Filippo in un tour di sei mesi nel Commonwealth. Questa Land fu inviata per la tappa del tour in Australia e ora è sotto la cura di un collezionista privato negli Stati Uniti.

La Land Rover Series I (NXN1) del 1954 ordinata originariamente da Re Giorgio VI, fu utilizzata dalla Regina Elisabetta II e da altri membri della famiglia reale a Balmoral.

Gli apprendisti Land Rover l'hanno restaurata nel 2010 e ora l'auto si trova nella collezione Land Rover Classic.

Secondo veicolo Land Rover ufficiale per le cerimonie la Series II State Review del 1958 Il era in effetti un veicolo di riserva, fatto che spiega il suo basso chilometraggio. Fa parte della Royal Collection presso il British Motor Museum di Gaydon.

La Station Wagon del 1966 (JYV1D) venne guidata dalla Regina Elisabetta II, ed è stata la prima Land del suo genere ad essere dotata di un motore a sei cilindri. Presenti anche alcune caratteristiche speciali, tra cui sedili in pelle, una griglia in legno per cani e gradini laterali. Ora fa parte della Royal Collection presso il British Motor Museum di Gaydon.

Sarà presente anche la Range Rover State Review del 1974 prima fra le Range ad assumere il ruolo di veicolo ufficiale e fu utilizzata fino al 2002. La sua parte posteriore appositamente modificata includeva sedili ripiegabili e un portaombrelli nascosto. Ora fa parte della Royal Collection presso il British Motor Museum di Gaydon.

Una di queste auto, la Range Rover State Review del 1990, è apparsa nell'immagine scelta dalla Regina Elisabetta II per il suo biglietto di auguri di Natale del 1994. E' ritrata a flanco del Principe Filippo mentre partecipavano al 50mo anniversario del D-Day ad Arromanches. Questo veicolo fa parte della collezione del British Motor Museum.

La Defender 110 V8 del 1983 (A444RYV) è stata un'auto personale utilizzata da Elisabetta II nella tenuta di Sandringham. Fa parte della collezione reale privata e, essendo stato commissionato dalla Regina, fa parte della flotta reale attiva.

Infine la Range Rover del 2009 (CK58 NPJ) che è stata il suo veicolo preferito dopo essere entrato a far parte della flotta.

Era famosa per una mascotte di labrador che adornava il cofano.

E che ora è stata rimossa per sicurezza.



