Isdera Imperator 108i è la supercar tedesca dimenticata

La storia della Isdera Imperator 108i parla di design e tecnologia del periodo che va dalla fine degli anni Settanta fino al decennio successivo e uno dei trenta esemplari realizzati è ora all'asta da Sotheby's.

L'avventura di Isdera, come marchio automobilistico, inizia nei primi anni Ottanta grazie all'idea del designer automobilistico Eberhard Schulz, la cui carriera era iniziata in Porsche e che già si era fatto notare con il suo prototipo costruito a mano e chiamato Erator GTE. Lavorando per Porsche, Schulz ha continuato a sviluppare la sua seconda concept car nel tempo libero, pensando di imitare il design della Mercedes-Benz 300 SL.

All'inizio degli anni '70, Schulz lasciò Porsche e si unì al preparatore Rainer Buchmann per formare la B&B GmbH & Co Auto KG, dove la coppia fu pioniera nello sviluppo della CW311. Nel 1982 Schulz ha poi lasciato B&B per creare Isdera, focalizzandosi su veicoli di produzione su piccola scala, servizi di progettazione e ingegneria.





Due anni dopo, la società ha introdotto l'Imperator 108i, basato sul progetto originale CW311. Nei successivi nove anni ne sarebbero stati prodotti solo 30 esemplari, con vari cambiamenti di design e motori V8 provenienti da Mercedes-Benz. Tutti, però, utilizzato un tubolare in acciaio con un corpo in fibra di vetro e porte ad ala di gabbiano.

Sul fronte delle prestazioni, il modello Isdera ha raggiunto una velocità massima di 175 mph, con uno scatto di 5,1 secondi da 0 a 60 mph. Il modello all'asta fa parte della Serie2 di Imperator 108i, caratterizzata dai fari a scomparsa. L'Imperator 108i è caratterizzato un telaio tubolare in acciaio, sospensione indipendente e l'unico modo per ordinare uno, a suo tempo, era quello chiamare personalmente il capo di Isdera al telefono.

La stima d'asta prevista a Monterey oscilla tra gli 800.000 e il milione di dollari americani.



