Intelligenza artificiale crea i suv Wanderer anti Land Rover

Le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, nell'immaginare e soprattutto visualizzare modelli e marche che non esistono, sono enormi e diventeranno nei prossimi anni la 'base' scrivere una storia parallela dell'automobile, lontana dalla realtà industriale e commerciale ma molto probabilmente vicina ai sogni degli appassionati.

E' il caso dei fuoristrada 'duri e puri' Audi Wanderer che gli specialisti di 4rings.ai (completamente dediti, come ribadisce il nome, ad esplorare il mondo dei Quattro Anelli) hanno creato per immaginare una gamma parallela ai modelli Q, più vicina al mondo delle Land Rover e, parzialmente, di Mercedes e Toyota. Delle Wanderer 90 (competitor di Defender), 100 e 300 che sono più posizionate nel segmento delle Range Rover, che sono state visualizzate con grande maestria da 4rings.ai non esistono - evidentemente - che alcuni rendering, e nessuna ipotesi costruttiva, meccanica o propulsiva. In attesa di una possibile concretizzazione delle Wanderer 90, 100 e 300 va comunque ricordato che il brand della doppia W è reale e ha fatto parte del portfolio di Auto Union (e quindi di Audi) anche se dal xxx non compare su nessuna auto.

Fondata nel 1885 da Johann Baptist Winklhofer assieme al socio Richard Adolf Jaenicke la Wanderer si dedicò inizialmente alla produzione di biciclette e nel 1902 costruì la prima motocicletta dotata di un monocilindrico raffreddato ad aria da 1,5 Cv. Nel 1903 venne avviato il primo progetto relativo ad un'autovettura, un programma che portò nel 1913 al lancio della Puppchen che verrà prodotta fin dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Durante gli Anni '20 dopo l Puppchen apparvero la W8, la W10, modello di fascia più alta, e la W11 prima Wanderer equipaggiata con un 6 cilindri. All'inizio degli Anni '30, la crisi economica fece sentire i suoi effetti e la Wanderer, per ridurre le spese decise di appoggiarsi ad altre aziende. Le ultime W10 furono assemblate a Sindelfingen dalla Mercedes-Benz, e altri modelli costruiti alla Carrozzeria Gläser di Dresda.

La Wanderer fu addirittura la prima a dare lavoro a Ferdinand Porsche che - dopo la sua uscita dalla Mercedes-Benz - aveva aperto un proprio studio di progettazione. Klaus-Detlof von Oertzen - brillante manager membro del consiglio di amministrazione - sotto la pressione delle banche creditrici traghettò la Wanderer verso la DKW, Casa che possedeva già il marchio Audi dal 1928. Wanderer, DKW, Audi ed Horch si unirono insieme nel giugno del 1932 per dare vita all'Auto Union. Tra i più importanti modelli Wanderer di quel periodo va citata la W25K, un'elegante roadster prodotta nella seconda metà del decennio ed equipaggiata con un motore da 2 litri sovralimentato con compressore volumetrico progettato da Ferdinand Porsche.

Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la produzione di mezzi militari si sostituì alla normale produzione automobilistica e le ultime Wanderer di serie uscirono dalle linee di Siegmar nel 1941. All'indomani dell'armistizio, dei quattro marchi facenti parte in precedenza dell'Auto Union, la Wanderer fu l'unico a passare alla gestione da parte dall'autorità sovietica e in seguito dal Governo della neonata DDR. A parte la produzione di alcuni autocarri Auto Union nello stabilimento di Siegmar e riproposti con il marchio IFA, gli impianti Wanderer furono utilizzati per altre tipologie di prodotti segnando la fine dell'avventura automobilistica.

