Concorso Italiano 2024 in mostra le eccellenze del Tricolore

L'appuntamento con l'edizione 2024 del Concorso Italiano è dal 14 al 17 agosto al Bayonet & Black Horse Golf Course nella penisola di Monterey in California.

Sotto la nuova gestione di Richard De Andrade fondatore e presidente di Solare Holding, vi si svolgerà quello che gli organizzatori finiscono 'The Preeminent Italian Lifestyle Event' al di fuori dell'Italia. e che - come avviene da 39 anni - rappresenta un'occasione unica per celebrare il design, l'eccellenza e i valori culturali delle marche e delle automobili italiani.

Concorso Italiano riunirà auto, moto e altri veicoli insieme a tutti gli altri apprezzati elementi - come moda, musica, arte, cucina - che sono propri dello stile di vita in Patria e in ogni parte del mondo dove sventola il Tricolore.

Fra pochi giorni i partecipanti al Concorso Italiano saranno trasportati nel cuore della 'dolce vita' ed avranno accesso a una serie di esperienze indimenticabili. L'evento si svolgerà su oltre 5.000 mq di spazio utilizzabile e accoglierà un numero senza precedenti di raffinate auto italiane "Come partecipante di lunga data a Concorso Italiano e uno dei supporter dell'evento negli ultimi anni - ha commentato De Andrade - sono onorato di diventarne il custode. Il tema per il 2024 è quello della transizione con uno sguardo al passato preservando temi classici e guardando al futuro con mente aperta".

Il forte legame tra l'evento e l'Italia sarà ulteriormente evidenziato quest'anno dalla partnership con Automobile Club Milano - membro dell'associazione Automobile Club d'Italia e fondato nel 1903 - e che è il perfetto collegamento per un'edizione che renderà omaggio alle matite più celebri d'Italia.

E' il caso di Pininfarina, che ha scelto Concorso Italiano per il lancio negli Stati Uniti del suo nuovo programma Pininfarina Classiche mirato alla certificazione delle auto d'epoca. "Non vediamo l'ora di mostrare agli appassionati di Seaside il supporto che possiamo fornire - ha detto Giuseppe Bonollo, senior vice president sales & marketing di Pininfarina - grazie all'enorme archivio storico sulle auto progettate e prodotte da Pininfarina nel corso dei decenni". Al Concorso Italiano, Pininfarina lancerà anche un servizio aggiuntivo per i collezionisti, mirato alla creazione di opere d'arte personalizzate basate sui beni iconici conservati nell'archivio Pininfarina. Altre novità dell'edizione 2024 del Concorso Italiano saranno svelate nell'imminenza del 17 agosto - giornata clou - ma l'attesa maggiore è per il premio Best of Show Award, trofeo che quest'anno è stato disegnato da Walter De Silva, membro onorario della Comunità Altagamma e Ambasciatore dell'Eccellenza Italiana nel mondo.

Oltre al Best of Show, come nelle edizioni precedenti verranno valutate e premiate diverse classi aggiuntive del Concorso, inclusa quella a cui verrà assegnato il Valentino Balboni Award. Il leggendario collaudatore di Lamborghini sarà di nuovo sul green del Bayonet & Black Horse Golf Course per aiutare i giudici incaricati di valutare le auto di Sant'Agata Bolognese esposte al Concorso.

