Maxi multa di 21mila euro a Fiumicino per 10 Ncc abusivi

Nell'ambito delle verifiche mirate al contrasto dell'esercizio abusivo dell'attività di trasporto pubblico non di linea, i carabinieri della Stazione Fiumicino aeroporto hanno sanzionato 10 conducenti Ncc sorpresi mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito all'uscita dei Terminal 1 e 3 arrivi e partenze, quindi al di fuori degli stalli, senza averne titolo. Elevate sanzioni per un importo totale di oltre 21.000 euro. Da ulteriori verifiche, due tra gli autisti sanzionati sono risultati anche sprovvisti della documentazione attestante la richiesta della prestazione professionale. Per questo motivo è stato notificato loro anche l'ordine di allontanamento per 48 ore e un'ulteriore multa di 100 euro. In distinte attività, i militari dell'Arma hanno inoltre denunciato 6 passeggeri, tra italiani e stranieri, che, mentre erano in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse dei duty free situati all'interno dello scalo aeroportuale senza pagare prodotti di cosmesi e profumi per un valore di oltre 1.700 euro. Per tutti è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato di tentato furto.



